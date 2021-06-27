"Росіяни обмащуються лайном": у Москві білоруського коміка побили через жарт

Білоруського коміка Ідрака Мірзалізаде побили через жарт про росіян. В одній із передач він сказав, що ті "мабуть, обмащуються лайном і лягають спати".

Сам стендапер наголосив, що він не є русофобом. Мовляв, низка російських пропагандистських ЗМІ поширили фразу, вирвану з контексту.

Читайте також "Гумова баба челлендж": росіяни пробили дно й влаштували заплив на секс-ляльках – відео 18+

Що комік заявив після нападу

Мірзалізаде підкреслив, що не хотів нікого образити своїм жартом, проте отримав тисячі погроз через нього. Він вважає, що людям, які 25 червня напали на нього у Москві, заплатили.

Ця історія швидко б закінчилася, якби не спільноти, які провокували людей, маніпулюючи їхніми почуттями. Думайте своєю головою і розбирайтеся в усьому самі,

– написав комік в інстаграмі.

Й додав, що за кожним джерелом інформації обов'язково хтось стоїть. Мовляв, ці спільноти пропагандують ненависть, закликають до насильницьких дій та руйнують сім'ї.

Білоруського коміка побили у Москві: відео

Російські ЗМІ поширювали лише фрагмент передачі

У відповідь на погрози та образи, які надсилали йому в приватні повідомлення, білорус намагався пояснити ситуацію й розповісти, що насправді відбувалося у передачі. Для цього він поширював повне відео виступу, а не хвилинну версію, яку активно поширювали у мережі. Після цього співрозмовники погоджувалися з коміком й вибачалися за свою вкрай емоційну реакцію.

Мірзалізаде показав, як спілкувався з хейтерами. Аби переглянути відповідні відео, гортайте карусель у його дописі вправо (нижче).

Чого стосувався скандальний жарт

Він прозвучав у телепередачі "Розгони". Стендапер пояснював, що людині південного походження зазвичай непросто орендувати квартиру в столиці Росії. Він згадує момент, коли йому вдалося винайняти помешкання, втім виявив там матрац, забруднений фекаліями. "Матрац дуже навіть російський. Я його викидав, він був у лайні. Якщо що, попередні наймачі були росіянами. Мабуть, росіяни обмащуються лайном і лягають спати", – пожартував він. При цьому, публіка позитивно реагувала на такі висловлювання.

Як пожартував Мірзалізаде: дивіться відео після 37:24