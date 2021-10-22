У Москві через сильний вітер відпав кусок муру Кремля: епічне відео

У російській столиці розгулявся нищівний вітер. Шквальним потоком зірвало зубець від муру, який оточує Кремль.

Стихія зірвала встановлені на стіні риштування. За іронією, мур довкруги Красної площі саме реставрували.

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Як Кремль почав руйнуватися від вітру

Вітер почав колихати "будівельні ліси" вдень 22 жовтня. Вони потягнули за собою частину архітектурного ансамблю. Момент епічного руйнування потрапив на відео. За моментом спостерігали десятки захоплених людей.



Один цегляний зубець муру зірвало

У Москві вирує негода