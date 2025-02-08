Сотні людей заблоковані вогнем: у Москві спалахнула масштабна пожежа на електрозаводі

У Москві у будівлі колишнього електрозаводу спалахнула масштабна пожежа. Пожежа сталася у частині будівлі, де розташовані фітнес-клуб, скейт-парк та танцювальна студія. Через зачинені на замок двері заблоковані вогнем були сотні осіб, серед яких значна частина неповнолітніх.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У Москві масштабна пожежа у будівлі заводу

У будівлі колишнього електрозаводу спалахнула масштабна пожежа. Там були розташовані фітнес-клуб, скейт-парк та танцювальна студія.

У мережі повідомляють, що автоматичного сповіщення про пожежу не було, відтак сотні людей опинилися у заблокованій будівлі, яку охопив вогонь.

Пожежа на електрозаводі у Москві: дивіться відео

Попередньо, вогонь спалахнув на другому поверсі у спортзалі. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що причиною пожежі могло стати коротке замикання в електрообладнанні. Станом на 19:00 площа пожежі сягає вже 800 квадратних метрів. Наразі вогонь намагаються приборкати понад 60 пожежників.

Масштабна пожежа у Москві: дивіться відео

У будівлі опинилися заблокованими сотні людей. Ті, кому вдалося врятуватися, розповідають, що частина виходів була зачинена – там висіли замки. Щоб врятуватися, юнаки своїми руками намагалися вибити двері або зірвати замки. Інші вибивали вікна, щоб вибратися з охопленої вогнем будівлі. Також відомо, що частина людей залишилася в будівлі, адже не могла знайти вихід у задимлених коридорах.

Вибивають вікна, щоб врятувати людей: дивіться відео

Пожежна на електрозаводі: дивіться відео

За попередньою інформацією, нині з будівлі врятували близько 200 осіб: 120 людей вибралися з будівлі самостійно, ще 80 – врятували пожежники. Відомо, що у будівлі заводу ще є люди, однак їхня кількість невідома.

Офіційно повідомляють про 5 постраждалих, які потребували госпіталізації. Їм від 23 до 45 років. Втім, місцеві телеграм-канали стверджують, що кількість потерпілих значно більша, аніж повідомляється офіційно. Відомо, що у будівлі заводу також було багато дітей.

У мережі додають, що щонайменше 10 порушень вимог пожежної безпеки виявили фахівці під час останньої перевірки московського електрозаводу у 2021 році. Серед них:

приміщення не в повному обсязі обладнано автоматичними засобами протипожежного захисту;

не проводилися роботи з технічного обслуговування та ремонту автоматичних засобів протипожежного захисту;

не було визначено та невірно позначено на дверях категорію вибухопожежної та пожежної небезпеки;

не проводилася перевірка якості вогнезахисної обробки металевих конструкцій, що несуть.

У 2007 році керівництво електрозаводу перенесло виробництво в Зеленоград та Уфу. Незабаром приміщення усередині будівлі почали здавати в оренду. Так там з'явилися студії танців, скейт-зони, фотостудія та багато іншого. Там часто знімають кліпи артисти, роблять фото та знімають відео блогери.