19 лютого, 22:46
У Москві горить інститут з орбіти оборонки
Пізно ввечері 19 лютого в Росії сталася пожежа на території Інституту точної механіки й обчислювальної техніки імені Лєбєдєва. Там можуть пролунати вибухи. 24 Канал зібрав деталі.
Що відомо про пожежу в оборонному інституті в Москві 19 лютого
Інститут точної механіки та обчислювальної техніки імені Сергія Лєбєдєва належить до орбіти російської оборонки. Зараз там горить 1500 квадратних метрів.
Російські телеграм-канали твердять, що на території вишу можуть вибухнути балони.
Відео з місця, які вони поширюють, справді вражають.