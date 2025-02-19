У Москві горить інститут з орбіти оборонки

Пізно ввечері 19 лютого в Росії сталася пожежа на території Інституту точної механіки й обчислювальної техніки імені Лєбєдєва. Там можуть пролунати вибухи. 24 Канал зібрав деталі.

Що відомо про пожежу в оборонному інституті в Москві 19 лютого

Інститут точної механіки та обчислювальної техніки імені Сергія Лєбєдєва належить до орбіти російської оборонки. Зараз там горить 1500 квадратних метрів.

Пожежа в Москві / Фото росЗМІ

Російські телеграм-канали твердять, що на території вишу можуть вибухнути балони.

Відео з місця, які вони поширюють, справді вражають.