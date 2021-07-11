У Москві хлопчик з аутизмом викинув із 7 поверху новонароджену сестру
Джерело:"Москва"
У Москві сталася трагедія. 13-річний хлопчик із психічними захворюваннями викинув із вікна багатоповерхового будинку свою сестричку. Їй було лише 8 днів.
Дівчинка отримала травми, несумісні з життям. Слідчі вже відкрили кримінальну справу за статтею про вбивство з необережності.
Читайте також На Київщині 2-річний хлопчик отримав страшні опіки, врятувати не вдалося
Хлопчик сказав, що йде "пити воду"
Інцидент стався 10 липня на вулиці Лівобережній. Правоохоронці з'ясували, що у момент трагедії у квартирі перебували мати та бабуся дітей. Мати якраз пішла у душ.
Дівчинка спала у ліжечку на кухні. Її брат пішов туди, сказавши, що йде "попити води". Після цього він викинув новонароджену сестру з вікна.
Рідні помітили, що дитина зникла й почали бити на сполох. Подивившись у вікно, побачили трагічну картину. Мати побігла вниз й забрала тіло, не чекаючи приїзду поліції та медиків.
Моторошний випадок під Дніпром
- Раніше у Кам'янському, що на Дніпропетровщині, малолітня дівчинка випала з вікна другого поверху. Дитина отримала значні травми.
- ЗМІ повідомили, що 2-річна дівчинка сперлась на москітну сітку, але та її не витримала. Вдома з дівчинкою у цей час була лише бабуся.