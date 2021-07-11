У Москві хлопчик з аутизмом викинув із 7 поверху новонароджену сестру

У Москві сталася трагедія. 13-річний хлопчик із психічними захворюваннями викинув із вікна багатоповерхового будинку свою сестричку. Їй було лише 8 днів.

Дівчинка отримала травми, несумісні з життям. Слідчі вже відкрили кримінальну справу за статтею про вбивство з необережності.

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Хлопчик сказав, що йде "пити воду"

Інцидент стався 10 липня на вулиці Лівобережній. Правоохоронці з'ясували, що у момент трагедії у квартирі перебували мати та бабуся дітей. Мати якраз пішла у душ.

Дівчинка спала у ліжечку на кухні. Її брат пішов туди, сказавши, що йде "попити води". Після цього він викинув новонароджену сестру з вікна.

Рідні помітили, що дитина зникла й почали бити на сполох. Подивившись у вікно, побачили трагічну картину. Мати побігла вниз й забрала тіло, не чекаючи приїзду поліції та медиків.

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