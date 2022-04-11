У Москві істерика через заяву Борреля після Бучі, – Фейгін

Росія намагається пропагандою та фейками зупинити постачання зброї в Україну від наших держав-союзниць. У Кремлі розуміють, що нове озброєння може серйозно вплинути на результат бойових зіткнень.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що Москві знову не вдалось зупинити постачання, навпаки – вони навіть стали більшими.

До теми Боррель закликав ЄС швидко надати Україні зброю, яку вона просить, – Bloomberg

У Москві істерика

У Москві істерика через заяву Борреля після Бучі, оскільки він повідомив, що потрібно добитись воєнного результату,

– підкреслив Марк Фейгін.

За його словами, у Росії обурились тим, що головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив про необхідність воєнного результату, а не закликав до миру та перемовин.

Росія робить все, аби зупинити поставки

Як зазначив Фейгін, будь-яка адекватна людина, яка б побачила жахіття в Бучі та інших населених пунктах України, які постраждали від російських окупантів, навряд чи б думала про переговори.

Напевно, будь-хто (не тільки Боррель, який відповідає за зовнішню політику Євросоюзу) ухвалить рішення, що лише військовими поставками зброї Україні можна добитись закінчення війни. Саме тому Москва робить все, аби їх зупинити,

– підсумував правозахисник.

Нагадаємо, 8 квітня Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель прибули до Києва. Вони відвідали Бучу, де побачили страшні звірства російських військових на власні очі.

Фейгін розповів про істерику Москви через заяви Борреля: дивіться відео