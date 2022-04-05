У Москві нагадали про жертв Бучі: активіст лежав зі зв'язаними руками
Джерело:журнал "Холод"
Моторошні кадри з деокупованої Бучі під Києвом продовжують жахати увесь світ. Більшість європейських лідерів прокоментували звірства російських військ.
Звісно, щодо Росії, то все очевидно – масові знущання і кадри звідти заперечують, а населення вкотре "проковтує" все. Втім, до одного чи однієї, ймовірно, все ж щось дійшло. Так, у центрі Москви пройшла поодинока акція протесту на знак вшанування пам'яті жертв у Бучі.
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В межах акції активіст ліг на землю зі зв'язаними білою стрічкою руками. Саме в такому вигляді виявили безліч вбитих росіянами мирних жителів в Бучі.
Акція "Буча-Москва" пройшла:
- в Олександрівському саду
- на мості біля храму Христа Спасителя
- на Нікольській вулиці
- на Старому Арбаті
У Москві нагадали про жертв Бучі / Фото з телеграму журналу "Холод"
У центрі Москви пройшла поодинока акція протесту / Фото з телеграму журналу "Холод"
Акція "Буча – Москва" / Фото з телеграму журналу "Холод"
Зауважимо, доля протестувальника наразі невідома.
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