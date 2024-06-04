У Москві невідомий відкрив стрілянину: є поранені
Невідомий влаштував стрілянину біля торговельного центру в Москві. За попередньою інформацією, є постраждалі.
Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на екстренні служби, передає 24 Канал. Відомо, що інцидент трапився на Костромській вулиці біля торгового центру.
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Стрілянина у Москві
Інцидент стався на вулиці Костромській біля торгового центру. Невідомий чоловік вчинив стрілянину з пневматичної гвинтівки. Попередньо постраждали двоє людей,
– йдеться у повідомленнях пропагандистських ЗМІ.
За даними місцевих телеграм-каналів, стрілянину відкрили з вікна багатоквартирного будинку на вулиці Костромській в районі Бібірево на північному сході Москви.
Деякі ЗМІ вказують, що невідомий стріляв саме у громадський транспорт. Попередньо, одна з куль потрапила в автобус, який на той момент рухався вулицею.
Станом на цю хвилину вулицю оточили правоохоронці, зловмисника шукають. За попередньою інформацією, внаслідок цього "неприємного" інциденту постраждало дві людини.
У Москві невідомий стріляв у людей: дивіться відео
Попередньо, одного було поранено в руку, а іншого – в голову. На Костромській вулиці чергують кілька машин поліції та Росгвардії.
Поліція працює на місці події: дивіться відео
Усі автобуси, які прямують цією ділянкою змінили маршрут і йдуть в об'їзд. За словами очевидців, Костромську перекрито приблизно від будинку номер три до Алтуфіївського шосе.
Стрілянини у Москві – не рідкість
- Наприкінці травня біля восьмої години вечора група чоловіків із 10 – 12 осіб почала битися на вулиці Мединській. Під час бійки невідомі відкрили стрілянину. За словами очевидців, пролунало щонайменше 3 постріли. Після цього частина тих, хто стріляв, втекла на кількох автомобілях, решта розбіглася.
- На місці інциденту працювали екстрені служби, вулиця оточена, поліцейські опитують свідків. Учасників бійки розшукували. Зазначається, що четверо з них зазнали поранень.
- На початку травня у Москві невідомий відкрив вогонь біля будинку на Коровинському шосе та поранив двох людей. Пабліки писали, що між трьома чоловіками стався конфлікт, у ході якого один із них розстріляв двох своїх опонентів. Поранених забрали до лікарні, а нападник тим часом втік.
- Тоді правоохоронці почали розшуки зловмисника. Після двох годин пошуків його таки затримали неподалік від місця інциденту.