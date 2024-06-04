У Москві невідомий відкрив стрілянину: є поранені

Невідомий влаштував стрілянину біля торговельного центру в Москві. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на екстренні служби, передає 24 Канал. Відомо, що інцидент трапився на Костромській вулиці біля торгового центру.

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Стрілянина у Москві

Інцидент стався на вулиці Костромській біля торгового центру. Невідомий чоловік вчинив стрілянину з пневматичної гвинтівки. Попередньо постраждали двоє людей,

– йдеться у повідомленнях пропагандистських ЗМІ.

За даними місцевих телеграм-каналів, стрілянину відкрили з вікна багатоквартирного будинку на вулиці Костромській в районі Бібірево на північному сході Москви.

Деякі ЗМІ вказують, що невідомий стріляв саме у громадський транспорт. Попередньо, одна з куль потрапила в автобус, який на той момент рухався вулицею.

Станом на цю хвилину вулицю оточили правоохоронці, зловмисника шукають. За попередньою інформацією, внаслідок цього "неприємного" інциденту постраждало дві людини.

У Москві невідомий стріляв у людей: дивіться відео

Попередньо, одного було поранено в руку, а іншого – в голову. На Костромській вулиці чергують кілька машин поліції та Росгвардії.

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Усі автобуси, які прямують цією ділянкою змінили маршрут і йдуть в об'їзд. За словами очевидців, Костромську перекрито приблизно від будинку номер три до Алтуфіївського шосе.

Стрілянини у Москві – не рідкість