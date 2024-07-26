На Красній площі очільник підприємства, яке працює на МО Росії, намагався підпалити себе

У центрі Москви самоспалення хотів влаштувати 74-річний керівник наукового інституту. У росЗМІ розповіли про мотиви чоловіка.

26 липня на Красній площі неподалік від мавзолея Леніна 74-річний чоловік облив себе горючою рідиною та підпалив.

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Зачепили "честь і гідність"

Зазначається, що чоловік не постраждав. Поліцейські повалили його на землю та загасили полум'я. Опісля "порушника громадського порядку" повезли на допит.

У мережі пишуть, що публічне самоспалення прагнув влаштувати капітан у відставці Володимир Арсеньєв, який очолює Центральний науково-дослідний інституту "Хвиля". Підприємство спеціалізується на розробці та виготовленні комплектуючих для радіостанцій сухопутних військ, авіації та військо-морського флоту країни-агресорки.

Справа в тому, що у 2023 році держкоропорація "Ростех" звинуватила Арсеньєва у зриві держоборонзамовлення для ведення війни проти України. У звинуваченні йшлося, що він украв документацію на розробку іншого підприємства. Однак ФСБ не знайшла порушень у роботі інституту. Арсеньєв подав зустрічний позов щодо захисту честі та гідності, який зараз розглядається в суді.

Керівник інституту, який працює на МО Росії, хотів вбити себе посеред центру Москви / Фото соцмережі