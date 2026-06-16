У Москві палає найбільший нафтопереробний завод: столицю Росії атакували десятки дронів

У Москві вранці 16 червня повідомили про масовану атаку безпілотників. Російська влада заявляє про десятки збитих дронів, однак у мережі поширюються кадри пожежі на Капотненському нафтопереробному заводі.

Саме цей об'єкт вважається найбільшим нафтопереробним підприємством російської столиці. Про це пишуть росЗМІ.

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Що відомо про атаку?

У ніч проти 16 червня та вранці над Москвою зафіксували чергову хвилю атак безпілотників. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що сили протиповітряної оборони нібито збили щонайменше 35 дронів, які прямували у бік міста.

Згодом російські посадовці заявили ще про 25 безпілотників, які також летіли на Москву. Таким чином загальна кількість дронів, про які повідомила влада, перевищила 60.

БПлА над Москвою: дивіться відео

Через атаку безпілотників у всіх чотирьох московських аеропортах – Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковському – запровадили тимчасові обмеження на виконання польотів.

Водночас російські телеграм-канали та місцеві жителі почали публікувати фото й відео із району Капотня. На кадрах видно задимлення та пожежу на території місцевого нафтопереробного підприємства. У повідомленнях стверджується, що було зафіксовано щонайменше кілька влучань.

Пожежа на московському НПЗ: дивіться відео

Мер Москви підтвердив влучання по заводу. За його словами, постраждалих внаслідок цього немає. Попередньо відомо, що дрон влучив по самому "серцю" заводу – ЕЛОУ АВТ-6.

Палаючий Капотинський НПЗ / Фото Exilenova+

Вато зауважити ще й те, що поки у небі були десятки безпілотників, а загоряння на НПЗ вже почалося, у Москві не пролунало жодного звуку сирени. Крім того, саме столиця Росії мала нібито найбільшу кількість ППО, яка знову не змогла протидіяти українським дронам.

Чому Капотненський нафтопереробний завод є важливим для Росії?

Капотненський нафтопереробний завод є найбільшим НПЗ Москви та одним із ключових підприємств паливно-енергетичного комплексу російської столиці. Підприємство розташоване у південно-східній частині Москви в районі Капотня та входить до структури компанії Газпром нафта.

Завод забезпечує значну частину потреб Москви та області у бензині, дизельному пальному, авіаційному паливі та інших нафтопродуктах. Потужності підприємства дозволяють переробляти мільйони тонн нафти щороку. Загалом, він забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб усього регіону у бензині.

Через своє значення для паливного забезпечення столиці Росії об'єкт вважається важливою частиною енергетичної інфраструктури країни. Якщо інформація про ураження підтвердиться, це може вплинути не лише на роботу самого підприємства, а й на постачання пального у московському регіоні.

У Москві й так вже вводилися обмеження на заправках по 20 літрів на авто після постійних атак нафтобаз та інших НПЗ. Тепер очікуємо на ще більшу кризу. Москвичі можуть щодня дякувати за це Путіну і згадувати, як голосували за нього,

– заявляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У Москві палає НПЗ: дивіться відео

Що ще нещодавно потрапило "під гарячу руку" українських дронів?

У ніч проти 15 червня російську Тулу атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів та роботу ППО. За даними російських Telegram-каналів, у різних районах міста фіксували загоряння. На оприлюднених відео видно масштабні пожежі та задимлення.

Інформація про точні цілі ударів наразі офіційно не підтверджена. Водночас Тула є одним із ключових центрів російського військово-промислового комплексу. Саме тут розташовані підприємства, що виробляють стрілецьку та артилерійську зброю, а також компоненти для систем ППО, зокрема "Панцир-С".

Також у регіоні виготовляють протитанкові комплекси "Корнет" і реактивні системи залпового вогню. Місцеві джерела стверджують, що після вибухів у кількох локаціях спалахнули пожежі. Причини та масштаби можливих уражень уточнюються.

Офіційна влада регіону поки не розкривала деталі інциденту. Українська сторона ці події не коментувала.