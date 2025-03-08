Невідомі підпалили двері головної будівлі ФСБ у Москві на Луб'янці: видовищні кадри

Днями у самому центрі російської столиці палали двері будівлі ФСБ. Виявилося, що ті, хто нібито покликані гарантувати безпеку громадян, не можуть організувати її навіть для себе.

Російський добровольчий корпус розповів, що підпал – справа небайдужих людей, передає 24 Канал.

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ФСБшники у небезпеці навіть у центрі Москви

Добровольці РДК показали відео, на яких зафіксований увесь процес підпалу. Там нагадали, що кремлівський режим тримається при владі, бо обіцяє людям "безпеку". Саме заради неї нібито розпочате повномасштабне вторгнення в Україну. Боротьбою за "безпеку" виправдовують терор проти власного населення та зняття будь-яких обмежень на дії силовиків.

Рейди РДК підірвали віру у "безпеку". А буквально днями в самому центрі Москви небайдужі російські люди довели і надіслали нам для публікації, що ФСБ не може забезпечити навіть власну безпеку, як вона захистить своїх громадян?,

– йдеться у дописі військових.

Підпал ФСБ у Москві: дивіться відео

До слова, нещодавно в окупованому Маріуполі підірвали автомобіль зі співробітником російського ФСБ. Він наразі перебуває у реанімації.