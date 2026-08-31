У Москві біля електропідстанції неподалік Кремля почали зводити захист від дронів

У Москві навколо електропідстанції "Абрамово" розпочали монтаж металевих конструкцій, ймовірно призначених для захисту об'єкта від атак безпілотників. Це перший зафіксований випадок зведення подібної протидронової сітки безпосередньо навколо енергетичної інфраструктури російської столиці.

Як повідомляє видання Агентство з посиланням на відеоматеріали телеграм-каналу Supernova+, металеві споруди зводять навколо будівлі Об'єднаної енергетичної компанії на Окружному проїзді. Об'єкт розташований на сході столиці Росії, лише за 350 метрів від Ізмайлівського кремля.

Російська влада очікує ударів по енергетиці

Мова йде про офісний комплекс та підстанцію "Абрамово", яку у 2012 році відкривав мер Москви Сергій Собянін. Згідно з релізом на сайті ОЕК, цей об'єкт створювали для ліквідації дефіциту електроенергії у Східному адміністративному окрузі. Саме там зараз зводять антидроновий захист.

Антидронова стіна навколо підстанції у Москві: дивіться відео

Поява загороджень безпосередньо біля електромережевих об'єктів свідчить про те, що російська влада готується до масштабних атак на критичну інфраструктуру. Ворожі побоювання зростають на тлі регулярних та успішних атак українських БпЛА по об'єктах у глибокому тилу країни-агресорки.

Росіяни захищають електропідстанцію у Москві від атаки безпілотників: дивіться відео

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що поставив українським військовим завдання запускати по російських військових та стратегічних цілях до тисячі БпЛА на день.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, аналогічні протидронові сітки раніше встановили навколо однієї з нафтобаз в ОАЕ. Це викликало бурхливу реакцію російських провоєнних блогерів, які вимагали негайно застосувати подібні технології для захисту російських об'єктів.