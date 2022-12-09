Конструкції відлітали на десятки метрів: на відео потрапив "голлівудський" вибух у ТЦ в Москві

9 грудня у Москві спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі "Мега Хімки". У мережі показали момент вибуху у будівлі.

Про це повідомляє 24 канал. Відомо, що щонайменше одна людина загинула.

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Масштабна пожежа у ТЦ в Москві

На опублікованих кадрах можна побачити початок пожежі у торговому центрі. Згодом видно, як конструкції будівлі почали відлітати на десятки метрів.

Початок пожежі у московському ТЦ: дивіться відео

Російські рятувальники заявили, що пожежа сталася внаслідок "порушення під час зварювальних робіт". Втім, це не схоже на справжню причину, особливо беручи до уваги те, що вибух пролунав о 5 ранку.

Також з’явилися кадри зсередини ТЦ, де спалахнув будівельний гіпермаркет "OBI". Російські ЗМІ кажуть, що пожежа почалася в зоні розвантаження.

Пожежа сталася під час ремонту покрівлі на складі "OBI" – робітники посилювали металоконструкції будівлі. Для цього було задіяно електричне зварювання. Через іскру, що відлетіла, почалося загоряння і вогонь почав швидко поширюватися,

– пишуть місцеві телеграм-канали.

Згодом у Всеросійському союзі страховиків повідомили, що страхові збитки від пожежі в ТЦ – 20–30 мільярдів рублів – стануть рекордними для подібних об'єктів.

Що відомо про масштабну пожежу у московському ТЦ