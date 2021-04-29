У Москві взяли під варту колишнього радника Азарова Ігоря Сосновського

Пресненський суд Москви 29 квітня взяв під варту колишнього радника експрем'єра України Миколи Азарова. Ігоря Сосновського звинувачують у спробі шахрайства.

Сосновського звинувачують у спробі шахраювання в особливо великих розмірах. Слідчий клопотав про взяття підозрюваного під варту.

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Сосновський буде під вартою до 27 червня

Суд до цього дослухався і колишній радник Азарова буде в СІЗО до 27 червня 2021. Іншої інформації у пресслужбі суду не надали.

Проте раніше ЗМІ повідомляли, що Сосновський запропонував колишньому гендиректору "Рейлтрансхолдингу" Сергію Шпаку посприяти у знятті його з міжнародного розшуку. Ексрадник Азарова запевняв, що має зв'язки в російських спецслужбах.

Сосновський хотів за свої послуги 5 мільйонів доларів

За 5 мільйонів доларів підозрюваний обіцяв написати листа від директора ФСБ голові МВС Росії. Після цього справу проти Шпака за розтрату коштів начебто мали закрити.В іншому випадку Сосновський погрожував ексгендиректору екстрадицією з України в Росію.

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Сосновського затримали в одному з московських ресторанів 27 квітня.