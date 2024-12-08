З будинку посольства Сирії у Москві зник офіційний сирійський прапор. При цьому відомство збирається працювати у понеділок, 9 грудня, у звичайному режимі.

Також на консульстві у Петербурзі з'явився стяг сирійської опозиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Це зробили якісь сирійці, які відчули себе у Дамаску, – консул

Прапор сирійської опозиції відрізняється від офіційного тим, що має три зірки замість двох, а верхня смуга не червона, а зелена.

Очевидці кажуть, що цей стяг зроблений поспіхом із двох аркушів та не закріплений зверху. Припускають, що він приспущений.

Почесний консул Сирії бідкається, що це зробили невідомі самовільно.

Це зробили якісь сирійці, які, мабуть, відчули себе, як у Дамаску. При цьому наш прапор, який є власністю консульства, невідомі забрали з собою,

– поскаржився він.

Консул також додав, що саморобний зелено-біло-чорний прапор з трьома зірками пробуде на фасаді будівлі до ранку 9 грудня.

Його технічно не вдалося зняти увечері вихідного дня, а також консульство буде чекати офіційної позиції посольства Сирії з цього питання, а тоді вирішить, чи звертатися до правоохоронців.