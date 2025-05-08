У Москві буде "глухо": російська столиця може повністю лишитися без зв'язку

Перед "парадом перемоги" влада Росії дуже боїться. І може позбавити Москву будь-якого зв'язку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Moscow Times.

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Росіянам глушать зв'язок перед парадом у Москві

У Росії вже є проблеми зі зв'язком. 5 травня було зафіксовано перебої у роботі мобільних операторів T2, МТС і Beeline.

Два найбільші мобільні оператори анонімно повідомили ЗМІ, що в Москві 9 травня не працюватиме не тільки мобільний інтернет, але й увесь стільниковий зв'язок. Вони кажуть, що раніше таке було хіба в регіонах.

9 травня без зв'язку жителі та гості столиці можуть залишитися щонайменше з 9 ранку до 12 – 13 години дня. "Москву так раніше не накривали, на регіонах тренувалися", – сказав один зі співрозмовників.

Цікаво, що вимкнути можуть і домашній інтернет. Схоже було у Білорусі у 2020 році. Купівля нових сімкарт або встановлення VPN не зарадять – заглушать буквально все.

Також відомо, що в Росії з 7 по 9 травня може бути обмежено доступ до банківських застосунків.