Мости, пункт ФСБ та вузол зв'язку окупантів: Сили оборони завдали серії потужних ударів

У ніч на 4 серпня Сили оборони України атакували низку важливих військових об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Під удар потрапили об'єкти, що забезпечували діяльність окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про нові ураження?

У Генштабі зазначили, що було уражено тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ у селі Щасливцеве Херсонської області. Інформація про втрати противника наразі уточнюється.

Крім того, українські військові уразили автомобільний міст через річку Сейм у районі села Зване Курської області Росії та залізничний міст через річку Молочна поблизу Світлодолинського Запорізької області. За даними Сил оборони, ці об'єкти російські війська використовували для військової логістики та перекидання особового складу й техніки.

У тимчасово окупованому Криму Сили оборони уразили пункт комунікації та живлення ретранслятора ударних безпілотників типу "Герань/Гербера" в Оленівці, а також вежу із засобами радіоелектронної боротьби в Артемівці. Також у Бахмуті було уражено пункт управління російських військ і вузол зв'язку.

У Генштабі наголосили, що й надалі системно завдаватимуть ударів по військових об'єктах противника з метою послаблення його бойових можливостей та припинення збройної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, у Ленінградській області Росії безпілотники атакували район Красного Бору, де були уражені склади Wildberries. Російська влада заявила про збиття 15 дронів, але підтвердила пошкодження складської зони. Над місцем удару здійнявся густий чорний дим.

Крім того, у ніч на 4 серпня в Чехові у Підмосков'ї пролунала серія вибухів після атаки безпілотників. Відомо, що спалахнула пожежа в районі великого логістичного комплексу, який, за даними телеграм-каналів, може належати Wildberries.