У Мостиськах запрацює ізраїльський госпіталь, який надаватиме допомогу переселенцям

Допомогу переселенцям надаватимуть також в ізраїльському госпіталі. Він запрацює в Мостиськах.

Проєкт реалізує МОЗ Ізраїлю та МЗС України за сприяння Фонду Шустермана, який опікується національним та соціальним проєктами. Про це повідомили 21 березня.

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Працюватиме лікарня у форматі польового госпіталю. У спеціально облаштованих палатах ізраїльські медики проводитимуть первинний огляд. Також є окремий ковідний ізолятор,

– розповідають у Львівській ОВА.

Якщо пацієнт потребуватиме хірургічного втручання, то допомогу надаватимуть у операційних приміщеннях лікарні громади. Для стаціонарного перебування обладнали три палати: чоловічу, жіночу та дитячу.



Щоб лікарям та пацієнтам було легше комунікувати, на реєстрації працюватиме медик із місцевої лікарні. Також ізраїльським медикам допомагатиме черговий лікар.



Окрім медичної допомоги, ізраїльські лікарі планують проводити навчання для лікарів громади та області. До того ж розглядають можливість консультування онлайн з ізраїльськими спеціалістами різних профілів.



Загалом у лікарні працюватиме майже 100 осіб персоналу, з них понад 60 – медичного. Шпиталь надаватиме меддопомогу для внутрішньо переміщених осіб, жителям Мостиської та сусідніх громад.

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