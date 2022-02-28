Мотивація загарбників невисока, а після зіткнення з опором стає мізерною, – Резніков
Джерело:Олексій Резніков
Російські окупанти масово гинуть на території України після вторгнення. Більшість із них зовсім молоді солдати.
Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, частина з росіян є обманутою й зазомбованою пропагандою, ще когось залякали.
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"Загалом видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою", – зауважив Резніков.
Він зазначив, що після зіткнення з опором героїчних захисників та захисниць України, мотивація ворога стає взагалі мізерною. Цьому сприяє і відчуття міці української зброї.
Українці не зустріли окупантів з квітами. Навпаки, усі називають їх фашистами та вимагають забратися геть.
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