Motorola готується перевипустити популярний телефон: фото

З початку минулого року в мережі ширяться чутки щодо перезапуску "жабки" Motorola RAZR V3, проте тільки зараз з'явилися перші подробиці про майбутній ґаджет. В одній із патентних заявок виробника описується пристрій, який нагадує знаменитий телефон середини 2000 років. Судячи з даних, користувачів очікує не звичайне оновлення старого ґаджета, а абсолютне перевтілення.

Про це повідомляє Phone Arena.

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На представлених в патенті зображеннях показаний смартфон витягнутої форми, який можна складати навпіл, прямо як "жабки з нульових". Так як сучасні технології поки не дозволяють скласти дисплей повністю навпіл, то в місці його вигину буде утворюватися невеликий вільний простір.



Motorola випустить оновлений телефон RAZR V3

Варто розуміти, що представлені в патенті зображення часто покликані відобразити загальну концепцію пристрою, тому в реальності він може виглядати інакше. Наприклад, можна очікувати тонких рамок навколо дисплея і наявності інших сучасних технологій на зразок подвійної камери.



Motorola RAZR V3 матиме дисплей, який згинатиметься

Представники Lenovo, якій належить мобільний бренд Motorola, вже неодноразово підтверджували розробку перевидання Motorola RAZR V3, але терміни його виходу тримаються в секреті.



Motorola RAZR V3 виготовлять за новими трендами

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