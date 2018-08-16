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Смартфон Motorola P30 представили офіційно: характеристики і ціна

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Motorola P30 представили офіційно
Motorola P30 представили офіційно / Фото з відкритих джерел

Компанія Motorola офіційно представила свій новий смартфон P30. Смартфон отримав 6,2-дюймовий екран із співвідношенням сторін 19: 9 і високою роздільною здатністю. Вгорі екрану можна помітити виріз у стилі iPhone X.

Про це пише itc.ua.

Характеристики Motorola P30

Новинка отримала такий дизайн, який нещодавно з’явився у соцмережах. Він отримав популярний виріз вгорі екрану. Він оснащений I-екраном з діагоналлю 6,2 дюйма та співвідношенням сторін 19: 9 та роздільною здатністю 2246х1080 пікселів.

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Він працює на процесорі SoC Snapdragon 636 з 6 ГБ оперативної, та 64 або 128 ГБ флеш-пам'яті.

Motorola P30

Motorola P30 доступна у трьох кольорах 

Здвоєна камера розміщена вертикально у лівому кутку корпусу. Основний модуль має роздільну здатність 16 Мп, а допоміжний – 5 Мп. Фронтальна камера має датчик з роздільною здатністю 12 Мп.

Сканер відбитків пальців у Motorola P30 розміщений на задній панелі. Смартфон працює під управлінням Android 8.0 Oreo з фірмовою оболонкою ZUI 4.0.

Пристрій також підтримує 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5.0. Є приймач GPS, порт USB-C і аудіороз'єм 3,5 мм.

Motorola P30

Дизайн Motorola P30 нагадує iPhone X

Ємність акумулятора Motorola P30 – 3000 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки.

Ціна Motorola P30

Доступні три кольори смартфона: чорний, білий і градієнтний. Так, версія з 64 ГБ вбудованої пам’яті обійдеться у 300 доларів (8100 гривень), а модифікація з 128 ГБ сховища оцінена у 360 доларів (9 700 гривень). Новинка надійде у продаж 15 вересня.

Motorola P30

Молодша версія Motorola P30 обійдеться у 300 доларів

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Теги: Техно Смартфони Огляди Motorola
Джерело: 24 Канал
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