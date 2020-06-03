Аварія зі смертельними наслідками сталася біля селища Красів, що під Львовом. Водій не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Відбійник розрізав автомобіль разом із водієм майже навпіл.

Що відомо про аварію біля Львова 2 червня ДТП трапилася у вівторок, 2 червня, приблизно о 22 годині, як пише "Варта 1". Дивіться також Ціна нетверезого водіння: на Київщині у ДТП загинула дівчина – фото На трасі М-06 біля селища Красів водій Volkswagen Passat врізався у відбійник.

Відбійник прошив автомобіль уздовж майже навпіл.

Водій загинув – відбійник розірвав його тіло на частини.

За попередніми даними, чоловік не впорався з керуванням, однак слідство триває.

Аварія сталася приблизно о 22 годині 2 червні

Відбійник прошив і автомобіль, і водія

Слідство щодо причин ДТП триває

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням Аварія сталася у Красові, за майже 30 кілометрів від Львова: дивіться розташування на карті Зверніть увагу, 28 травня загинув у ДТП працівник поліції у місті Полтава. Він був пасажиром автомобіля, яким керував інший поліцейський.



А 30 травня у Харкові в аварії за участю поліцейського автомобіля Toyota Prius і Daewoo Lanos загинули дві людини.