Моторошне вбивство іноземних студенток у Харкові: у поліції показали фото підозрюваного

Поліція Харкова розшукує громадянина Туреччини за підозрою у вбивстві двох іноземних студенток, тіла яких знайшли 3 січня. Правоохоронці оголосили 20-річного зловмисника в міжнародний розшук.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

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Так, у вбивстві студенток поліція підозрює громадянина Туреччини Цокмез Гусну Цан, 1998 року народження.

24 канал писав, що раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що підозрюваний нібито покинув територію країни.

Натомість правоохоронці встановлюють свідків злочину, які 31 грудня в період з 16:00 до 19:00 в районі вулиці Валентинівської та станції метро "Студентська" бачили підозрюваного та водія автомобіля. До останнього громадянин Туреччини звертався з проханням відвезти до Міжнародного аеропорту "Харків".



Підозрюваний у вбивстві іноземних студенток у Харкові/ Джерело: .npu.gov.ua

Він був одягнутий у чорну куртку з хутровим капюшоном, сірі спортивні штани, білу футболку, чорне взуття. При собі мав чорний рюкзак, гітару в чорному чохлі та фіолетову дорожню сумку.



Підозрюваний міг покинути межі країниі/ Джерело: .npu.gov.ua

На вигляд розшукуваному 20-25 років, зріст – 170 сантиметрів, має пірсинг на лівій брові та під нижньою губою. На обличчі сліди подряпин, характерні слідам від пальців рук.

Нагадаємо, 3 січня працівники поліції знайшли тіла двох студенток з Туреччини з ознаками насильницької смерті в одній з харківських квартир на вулиці Валентинівській. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".