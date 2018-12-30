Моторошні зізнання українського полоненого та п'яні розбірки бойовиків – топ-5 відео тижня

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

"Не боюсь померти": розповідь українця про полон у проросійських бойовиків

27 грудня 2017 року відбувся наразі останній і найбільший обмін полоненими за час війни на Донбасі. Тоді додому повернулось 74 наших хлопця. Бойовикам Україна віддала 233 людини. Тоді у список на обмін потрапило і прізвище науковця Ігоря Козловського, який провів у полоні 700 днів.

Коли я повернувся після перших катувань, то перша моя думка була, що я не боюсь померти. Якщо я не боюсь померти, то вони вже мене не дістануть. Але я ж повинен жити, адже я боржник любові, я люблю своїх рідних, близьких, друзів, Україну,

– розповів Ігор Козловський.

Відео ексклюзивного інтерв'ю з українським полоненим Ігорем Козловським

Українські військові розповіли про пиятики бойовиків

Українські військові чули байки проросійських бойовиків про те, що українці мають наступати на них із хімічною зброєю. З цих закидів терористів наші захисники відверто сміються. Більше ж вірять у понаднормові постачання настоянки бояришнику у ворожий табір. "Періодично чуємо, коли бойовикам завозять алкоголь. Там дуже голосно стає. Вони навіть між собою можуть перестрілки влаштовувати. А потім можуть й сюди завітати в такому стані", – розповів військовослужбовець "Вірус".

Відео про розбірки проросійських бойовиків

Соціальний проект для людей з інвалідністю у Харкові

Харків'янин Леонід Балдін реалізував соціальний проект, який дає змогу людям з інвалідністю бути більш мобільними. Відтепер у місті курсує таксі, що возить візочників і родини з хворими дітьми. Поїздки переважно безкоштовні, або здійснюються за мінімальну доплату. Долучитися до доброї справи може кожен, просто оплативши чиюсь поїздку.

Відео про соціальний проект для людей з інвалідністю

На Львівщині попрощалися з українським бійцем

На Львівщині попрощалися з військовим Євгеном Тоненьковим – навідником 109-го батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який захищав від окупантів свій рідний Донбас. Смерть раптово застала 28-річного бійця під селищем Кримське, 25 грудня він загинув від ворожої кулі. Воювати Євген пішов ще в травні 2014 року після блокади його рідного Маріуполя.

Відео прощання з героєм

Жінки-військові знялися для календаря на 2019 рік

"Ніжні і непереможні" – так називається календар з військовослужбовицями, який створили запорізькі волонтери. Героїні світлин – жінки, що служать у місцевій 55-й артилерійській бригаді Збройних сил.

Відео про створення календаря з військовослужбовицями