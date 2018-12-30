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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Моторошні зізнання українського полоненого та п'яні розбірки бойовиків – топ-5 відео тижня

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      Топ-5 відео тижня
      Топ-5 відео тижня / 24 канал

      Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      "Не боюсь померти": розповідь українця про полон у проросійських бойовиків

      27 грудня 2017 року відбувся наразі останній і найбільший обмін полоненими за час війни на Донбасі. Тоді додому повернулось 74 наших хлопця. Бойовикам Україна віддала 233 людини. Тоді у список на обмін потрапило і прізвище науковця Ігоря Козловського, який провів у полоні 700 днів.

      Коли я повернувся після перших катувань, то перша моя думка була, що я не боюсь померти. Якщо я не боюсь померти, то вони вже мене не дістануть. Але я ж повинен жити, адже я боржник любові, я люблю своїх рідних, близьких, друзів, Україну,
      – розповів Ігор Козловський.

      Відео ексклюзивного інтерв'ю з українським полоненим Ігорем Козловським

      Українські військові розповіли про пиятики бойовиків

      Українські військові чули байки проросійських бойовиків про те, що українці мають наступати на них із хімічною зброєю. З цих закидів терористів наші захисники відверто сміються. Більше ж вірять у понаднормові постачання настоянки бояришнику у ворожий табір. "Періодично чуємо, коли бойовикам завозять алкоголь. Там дуже голосно стає. Вони навіть між собою можуть перестрілки влаштовувати. А потім можуть й сюди завітати в такому стані", – розповів військовослужбовець "Вірус".

      Відео про розбірки проросійських бойовиків

      Соціальний проект для людей з інвалідністю у Харкові

      Харків'янин Леонід Балдін реалізував соціальний проект, який дає змогу людям з інвалідністю бути більш мобільними. Відтепер у місті курсує таксі, що возить візочників і родини з хворими дітьми. Поїздки переважно безкоштовні, або здійснюються за мінімальну доплату. Долучитися до доброї справи може кожен, просто оплативши чиюсь поїздку.

      Відео про соціальний проект для людей з інвалідністю

      На Львівщині попрощалися з українським бійцем

      На Львівщині попрощалися з військовим Євгеном Тоненьковим – навідником 109-го батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який захищав від окупантів свій рідний Донбас. Смерть раптово застала 28-річного бійця під селищем Кримське, 25 грудня він загинув від ворожої кулі. Воювати Євген пішов ще в травні 2014 року після блокади його рідного Маріуполя.

      Відео прощання з героєм

      Жінки-військові знялися для календаря на 2019 рік

      "Ніжні і непереможні" – так називається календар з військовослужбовицями, який створили запорізькі волонтери. Героїні світлин – жінки, що служать у місцевій 55-й артилерійській бригаді Збройних сил.

      Відео про створення календаря з військовослужбовицями

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Відео тижня Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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