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      Мотоцикліст в'їхав в автомобіль та ледь не потрапив під колеса: відео

      716 Читать новость на русском
      Мотоцикліст в'їхав в автомобіль та ледь не потрапив під колеса: відео
      / Інформатор

      У Києві мотоцикл зіткнувся з автомобілем марки Daewoo Lanos. Момент аварії зафіксував відеореєстратор водія Lanos. ДТП сталася на вулиці Окружній в середу, 19 червня. Ніхто із учасників події серйозно не постраждав, деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.

      Водія госпіталізували, тепер він перебуває під наглядом лікарів. Йому діагностували перелом гомілки та численні забої. Про це повідомляє Інформатор.

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      На відеозаписі з камери чітко видно, що Daewoo Lanos зупинився через попередній автомобіль, який вирішив перебудувати свій шлях на оживленій трасі. Водій мотоцикла не встиг зреагувати і в'їхав в автівку, після чого злетів з мотоцикла. Водія мотоцикла "протягнуло" кілька метрів по асфальту, після чого він ледь не потрапив під колеса Audi.

      Наслідки ДТП у Києві
      Наслідки ДТП у Києві

      Дивіться відео з автореєстратора автомобіля Daewoo Lanos:

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
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