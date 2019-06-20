Мотоцикліст в'їхав в автомобіль та ледь не потрапив під колеса: відео

У Києві мотоцикл зіткнувся з автомобілем марки Daewoo Lanos. Момент аварії зафіксував відеореєстратор водія Lanos. ДТП сталася на вулиці Окружній в середу, 19 червня. Ніхто із учасників події серйозно не постраждав, деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.

Водія госпіталізували, тепер він перебуває під наглядом лікарів. Йому діагностували перелом гомілки та численні забої. Про це повідомляє Інформатор.

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На відеозаписі з камери чітко видно, що Daewoo Lanos зупинився через попередній автомобіль, який вирішив перебудувати свій шлях на оживленій трасі. Водій мотоцикла не встиг зреагувати і в'їхав в автівку, після чого злетів з мотоцикла. Водія мотоцикла "протягнуло" кілька метрів по асфальту, після чого він ледь не потрапив під колеса Audi.



Наслідки ДТП у Києві

Дивіться відео з автореєстратора автомобіля Daewoo Lanos: