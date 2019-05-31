Під Києвом BMW зі швидкістю 210 кілометрів на годину влетів під фуру: фото, відео

У четвер, 30 травня, під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна аварія. Поруч з населеним пунктом Копилів у напрямку Житомира BMW на швидкості більше 200-т кілометрів на годину влетів під фуру. Водій помер на місці.

За словами водія фури, він припаркував своє авто на узбіччі, коли він відчув сильний удар. Вийшовши, він побачив, що під його вантажним авто знаходиться легковик, яку фактично повністю розчавило. Трагічний інцидент стався близько 19-ї години. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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Водій BMW вже виявився мертвим, а потім автівка загорілась. На місце прибули співробітники ДСНС та ліквідували загоряння і дістали авто з під фури.

Дивіться відео з місця події:

Власник вантажівки не постраждав. А на спідометрі BMW стрілка зупинилася на цифрі 210 кілометрів на годину. Від самого транспорту не залишилося і живого місця.



Все, що залишилось від автомобіля

Чому водій летів з такою швидкістю, на жаль, невідомо. На місце приїхали родичі водія BMW, проте вони були в стані шоку і нічого не змогли відповісти.

Територію обгородили стрічкою, слідчо-оперативна група вже розпочала слідчі дії, аби встановити причину інциденту.



На спідометрі зафіксували позначку у 210 кілометрів на годину

На місці працювали правоохоронці, медики та рятувальники.