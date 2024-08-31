Мова реально йде про сотні врятованих життів, – експерт про резонансне затримання СБУ навідників

Затримавши групу агентів російського ГРУ, які були навідниками у столиці, СБУ врятувала сотні життів киян. Про це пише політолог Олександр Загородній.

Експерт нагадує, що йдеться про затримання Службою безпеки розгалуженої мережі агентів ГРУ.

Мова йде про агентів високого рівня, які відповідали за створення мережі в різних містах. Чітка робота контррозвідки, яка є пріоритетом у структурі Малюка, є важливою для всіх Сил оборони, і для країни в цілому. І потужна спецслужба залишається тією ланкою, з якою росіяни нічого не можуть зробити,

– акцентує політолог.

Загородній підкреслює, що затримання таких навідників, важливі не тільки для справедливого покарання конкретних злочинців, але і як застереження для інших російських поплічників. "Кураторів мереж затримувати завжди важливіше, ніж рядових виконавців. При цьому, практично певен, що "любителі рублів" сядуть на довічне. Адже кремль не спішить обмінювати своїх викритих агентів, особливо серед завербованих українських громадян, ставлячись до них, як до непотребу", – вважає експерт.

"Відзначу, що росіяни використали нову тактику – агенти облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі – об’єкти критичної інфраструктури. І встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла ГРУ стежити за вулицями Києва у режимі онлайн. Можемо точно сказати, що мова реально йде про сотні врятованих Службою безпеки життів", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ зірвала нову спробу Росії створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові. У результаті спецоперації в столиці затримано старшого агента (резидента) та одного з його соратників. Вони коригували ракетно-дронові атаки та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ.