Мовчан впевнений, що Україні потрібен мораторій на експорт брухту для захисту економіки

Народний депутат Олексій Мовчан впевнений, що Україні вкрай необхідно ввести тимчасовий мораторій на експорт брухту задля збереження робочих місць, а також щоб врятувати від кризи галузі, які утримують цілі міста.

"Заборона на експорт брухту необхідна, все залежить лише від того, наскільки глибоко влада розуміє проблему. Металопереробна індустрія – це насправді найбільші платники податків, найбільші роботодавці. Це містоутворюючі підприємства", – пояснив він.

Нардеп підкреслив той факт, що мораторій є надкритичним для збереження хоча б якоїсь ще конкурентоспроможності української економіки у світі. А якщо суспільство хоче зберегти те, що є – уряд має прийняти рішення про заборону експорту.

Необхідно вжити відповідних заходів щодо експортерів брухту, які працюють нечесно і маніпулюють експортними цінами, наголосив Мовчан. До прикладу, продають металобрухт по 500 доларів за тонну, а декларують, що вивезли його по 300 доларів. І нагадав, що мораторій пропонується ввести тимчасово, а не на постійній основі.

У нас непрогнозовані ціни на сировину в постпандемічний чи пандемічний період. Мораторій це тимчасовий захід, до якого нормально зможуть віднестися наші міжнародні партнери, адже ми є членом СОТ. Але під час пандемії, рахуючи кількість податків і кількість робочих місць у цій галузі – ми маємо тимчасово її захистити,

– резюмував Мовчан.

Раніше металурги звернулися з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського з закликом тимчасово обмежити експорт брухту. Це б допомогло не допустити зупинки українських підприємств, які вже страждають від дефіциту сировини. Згодом Міністерство економіки опублікувало проєкт постанови про обмеження експорту, але прийняття проєкту відстрочили з невідомих причин.

Народний депутат Андрій Ніколаєнко впевнений, що Мінекономіки необхідно терміново ввести тимчасову заборону на експорт, оскільки встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовому вивезенню сировини з України.