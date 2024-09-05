Мовчать, що летіли з Росії: у Білорусі вперше прокоментували збиття "Шахедів" на своїй території

Міністерство оборони Білорусі вперше офіційно відреагувало на нічну роботу ППО у себе на території. Там визнали, що повітряний простір країни порушили безпілотники, які довелось збивати.

Однак, той факт, що дрони були російськими у Білорусі не згадують.

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"Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, ймовірно, безпілотними літальними апаратами", – написало білоруське відомство.

Зазначають, що було ухвалено рішення про їх знищення. І, мовляв, "своєчасними діями чергових сил протиповітряної оборони всі цілі порушників були знищені".

У Міноборони країни також цілком серйозно зазначили, що ведуть перевірку щодо цього факту.

Безпілотник збивали у Гомелі

Збивали російський "Шахед", який запустили по території України, над білоруським містом Гомель.

У Гомельському районі збивають "Шахеди" – чути вибухи. Два звуки вибуху чули у Гомельському районі о 01:34 та 01:36. За попередніми даними, люди чують і бачать антидронну роботу у білоруському небі,

– писав "Білоруський Гаюн".

Вибухи в Гомелі: відео

Довідково. Місто розташоване за 38 кілометрів від українського кордону в Чернігівській області, а до обласного центру – близько 110 кілометрів.

До слова, згідно зі звітом командування Повітряних сил України, до Білорусі долетів один безпілотник. Усього упродовж вночі та ранку Росія запустила по Україні 78 ударних безпілотника – збито 60 ударних БпЛА.

"Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ)", – ідеться у повідомленні.