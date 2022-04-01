"Мовчить, с*ка": Лукашенко вже не розповідає "Якби не ми, Україна б напала..."

Олександр Лукашенко у перші дні війни Росії з Україною намагався усіх переконати, що "якби не Білорусь, Україна б напала...". Війна триває вже понад місяць, а Лукашенко тепер мовчить.

Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст Роман Цимбалюк. Він пояснив, що Лукашенко замовк, тому що налякався санкцій проти Росії.

До теми Лукашенко знав про напад Путіна на Україну ще у 2020-му, – інтерв'ю з білоруським опозиціонером

"Ви помітили, що останнім часом не чути голосів з Мінська? Лукашенко свій язик проковтнув, тепер не каже нічого на тему "Якби не ми, Україна б напала...", – наголосив Цимбалюк.

Мовчить, с*ка, а чому? Тому що розуміє, що розклад сильно змінився. Росію обклали санкціями з усіх боків,

– додав журналіст.

Лукашенко злякався

У Росії просто неможливо купити валюту. Це створює безліч проблем у різних сферах. Саме тому заяв про можливу участь Білорусі у війні вже майже немає.

"З-під Києва окупанти біжать. Зрозуміло, на Донбасі білоруси точно наступати не будуть. Тому на цей момент треба насолодитись перемогою", – підсумував Цимбалюк.

Дивіться ефір Романа Цимбалюка на 24 каналі: