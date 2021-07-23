"Посланці України": мовний омбудсмен закликав олімпійців говорити українською
У Токіо 23 липня стартували XXXII Олімпійські ігри. Уповноважений з захисту державної мови закликав українських олімпійців спілкуватися українською під час брифінгів, виступів та пресконференцій.
Тарас Кремінь наголосив, що державною мають також говорити і тренери, представники Національного олімпійського комітету й офіційних делегацій. Адже Олімпіади, попри здебільшого класичний формат, є ще й політичним інструментом.
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За його словами, спортсмени давно стали прикладом для багатьох українців, а їхні досягнення викликають почуття гордості за власну країну. Відтак Олімпіада-2020 сприяє тому, щоб на головних аренах планети української стало більше.
Він розповів, що напередодні поїздки українських олімпійців у Токіо спілкувався з Міністром молоді й спорту Вадимом Гутцайтом. Посадовці обговорили важливість дотримання мовної дипломатії у спорті.
Українські спортсмени – посланці України у світі, справжні виразники її ідентичності, оборонці державної мови,
– відзначив мовний омбудсмен.
Тарас Кремінь зауважив, що й самі спортсмени звернули увагу на це питання. Наприклад, тенісистка Еліна Світоліна бере уроки української мови. Українська дзюдоїстка Дарія Білодід отримала диплом бакалавра за спеціальністю "журналістика" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
"Україна бере участь в Олімпіаді як країна, в якій іде війна, тому утвердження української мови в спортивній дипломатії такого рівня – це зміцнення нашої державності у світі", – підкреслив він.
Олімпіада-2020 в Токіо: головне
- У Токіо 23 липня пройшла офіційна церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор. Міжнародна спортивна подія триватиме до 8 серпня.
- Українська збірна на Олімпіаді-2020 представлена 158 спортсменами у 25 видах спорту.
- Вперше за всю історію участі у змаганнях наша країна матиме найменшу кількість представників.
- Загалом в Олімпійських іграх за медалі змагатимуться близько 11 тисяч атлетів.