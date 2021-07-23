"Посланці України": мовний омбудсмен закликав олімпійців говорити українською

У Токіо 23 липня стартували XXXII Олімпійські ігри. Уповноважений з захисту державної мови закликав українських олімпійців спілкуватися українською під час брифінгів, виступів та пресконференцій.

Тарас Кремінь наголосив, що державною мають також говорити і тренери, представники Національного олімпійського комітету й офіційних делегацій. Адже Олімпіади, попри здебільшого класичний формат, є ще й політичним інструментом.

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За його словами, спортсмени давно стали прикладом для багатьох українців, а їхні досягнення викликають почуття гордості за власну країну. Відтак Олімпіада-2020 сприяє тому, щоб на головних аренах планети української стало більше.

Він розповів, що напередодні поїздки українських олімпійців у Токіо спілкувався з Міністром молоді й спорту Вадимом Гутцайтом. Посадовці обговорили важливість дотримання мовної дипломатії у спорті.

Українські спортсмени – посланці України у світі, справжні виразники її ідентичності, оборонці державної мови,

– відзначив мовний омбудсмен.

Тарас Кремінь зауважив, що й самі спортсмени звернули увагу на це питання. Наприклад, тенісистка Еліна Світоліна бере уроки української мови. Українська дзюдоїстка Дарія Білодід отримала диплом бакалавра за спеціальністю "журналістика" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

"Україна бере участь в Олімпіаді як країна, в якій іде війна, тому утвердження української мови в спортивній дипломатії такого рівня – це зміцнення нашої державності у світі", – підкреслив він.

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