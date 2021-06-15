Мої потреби обмежені, – Марченко відповів, скільки зараз заробляє

15 червня 2021 , 22:52
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Джерело:

24 канал

Сергій Марченко займається фінансами всієї країни. Водночас заявив, що йому для життя багато грошей не потрібно.

Про свої заробітки міністр фінансів України розповів у програмі "Перші особи". Зокрема, саме 15 червня йому прийшов аванс у розмірі 25 тисяч гривень.

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Загалом, за його словами, на місяць він отримує приблизно 42 – 47 тисяч гривень зарплати. На запитання журналістки, чи вистачає міністру на життя, він відповів, що його дружина також працює.

Мої потреби досить обмежені,
– заявив міністр.

Він наголосив, що у нього немає часу та можливостей витрачати гроші більш ніж йому потрібно на прості речі: 

  • одяг;
  • їжу; 
  • спорт;
  • книжки;
  • навчання дітей.

"Це ті речі, на які наша сім'я може зараз заробити", – додав Марченко.

Доходи Марченка

  • Міністр фінансів Сергій Марченко у 2020 році отримав 537,5 тисяч гривень доходів, зарплата міністра становила 491 тисячі гривень. Про це свідчить його річна декларація за 2020 рік.
  • Відповідно до декларації, Марченко отримав 491 тисячі гривень зарплати у Мінфіні.
  • Також він вказав 77 тисяч гривень на рахунку у "Приватбанку".
  • Дружина Марченка задекларувала 514,8 тисячі гривень зарплати, 10 тисяч доларів готівки та 50 тисяч гривень на рахунку "Приватбанку".
  • Разом із дочкою (по 50%) міністр володіє квартирою у Києві площею 84,6 квадратних метрів, дружина володіє ще однією, площею 40,3 квадратних метрів.
  • Також Марченко володіє автомобілем Audi A6 2017 року випуску.
Автор: Аліна Оліховська