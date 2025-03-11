"Позиція Ляшка": у МОЗ наполягли на забороні маркетингових договорів при формуванні цін на ліки

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко провів нараду з українськими та іноземними виробниками лікарських засобів і наголосив на важливості дотримання вимог оновлених регуляцій на фармринку, які запрацювали з 1 березня.

Про це повідомляє The Pharma Media.

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Одна із таких змін – це заборона маркетингових платежів аптекам за просування окремих ліків.

З 1 березня запрацював ряд важливих регуляторних змін: врегульовані максимально можливі націнки на лікарські засоби та відновлено перевірки Держпродспоживслужбою за їх дотриманням, заборонені маркетингові платежі виробників аптекам за просування своєї продукції, які у підсумку сплачував споживач,

– зазначив міністр.

Такі зміни спрямовані на зниження необґрунтовано високих цін на ліки.

За словами експерта Олексія Голобуцького, система маркетингових договорів, яка діяла до цього часу, діяла між аптеками та фармвиробниками. Схема передбачала фінансові стимули (бонуси, кешбеки тощо), які аптекарі вимагали від виробників за те, щоб вони просували (нав'язували) споживачам окремі препарати.

"Питання в тому, що аптеки нав'язували нам не завжди найкращі, найдешевші та по суті потрібні ліки. А ті, як були вигідніші їм з фінансової точки зору. У світі ці питання жорстко регулюються, адже мова не лише про етику, а про здоров'я людей", – пояснив він.

За інформацією Голобуцького, при підготовці нових правил регулювання фармацевтичного ринку МОЗ принципово наполіг на тому, щоб заборонити «ігри» у маркетингові договори, за які в підсумку все одно сплачували споживачі.

"Кажуть, що це була особиста позиція міністра Ляшка. І на останній нараді з виробниками ліків він вчергове наголосив на необхідності дотримуватися нових правил. Наскільки із цим погодяться аптечні мережі та їх лобісти – побачимо", – додав експерт.

Нагадаємо, 12 лютого 2024 року РНБО ухвалила рішення "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців".