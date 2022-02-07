У МОЗ назвали умову для початку скасування карантину в Україні

В Україні до кінця 2022 року швидше за все не відмовляться від адаптивного карантину. Адже умовою для скасування обмежень є високий показник вакцинації населення.

Яким має бути показник вакцинації

Для того, аби послабити карантинні обмеження, щепленими від коронавірусу мають бути щонайменше 70% населення. Про це в інтерв'ю заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Актуально До океанаріуму вишикувалися величезні черги: як у Львові ігнорують карантинні обмеження

Медик зазначив, що хотів би, щоб Україна пішла шляхом Великої Британії. Адже там, попри спалах Омікрону, влада змогла послабити карантин. Утім це стало можливим лише тому, що понад 70% британців вже вакциновані. В Україні ж кількість щеплених значно менша.

ВООЗ однозначно заявила про те, що охоплення щепленням щонайменше 70% дорослого населення – це мінімальна межа для того, щоб ми почали говорити про будь-яке пом'якшення карантинну. В Україні зараз лише 22 із 25 областей вакцинували принаймні 40% свого населення,

– повідомив Кузін.

Уряд поставив перед собою амбітну ціль – до кінця 2022 року вакцинувати 70% українців.

Щеплення мають робити люди з групи ризику

У тих країнах, які скасовують обмеження, доволі високі показники щеплення серед груп ризику. Водночас в Україні все навпаки:

населення віком від 60 років вакциноване на 30 – 40%, залежно від регіону,

серед людей віком від 70 років вакциновані лише 20 – 25%.

В Україні за добу 6 лютого щеплення від коронавірусу зробили лише 18 626 людей. Першу дозу отримала 5 741 людина, другу – 8 028 людей. Повністю вакциновані майже 14,8 мільйона українців.



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Це може вас зацікавити – у лікарнях України будуть таблетки від коронавірусу: відео