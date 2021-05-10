МОЗ оновило карантинні зони: 8 областей "помаранчеві", решта – "жовті"

Міністерство охорони здоров'я вчергове оновило розподіл на карантинні зони. Станом на 10 травня в Україні 8 областей "помаранчеві", усі решта – "жовті".

Джерело:

МОЗ

Немає областей у червоній карантинній зоні, водночас в жодному регіоні ситуація не відповідає вимогам зеленої зони.

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Які області є "жовтими"

У МОЗ до жовтої карантинної зони віднесли місто Київ та такі 16 регіонів:

  • Вінниччина;
  • Дніпропетровщина;
  • Закарпаття;
  • Запоріжжя;
  • Прикарпаття;
  • Київщина;
  • Львівщина;
  • Одещина;
  • Полтавщина;
  • Рівненщина;
  • Сумщина;
  • Харківщина;
  • Херсонщина;
  • Хмельниччина;
  • Буковина;
  • Чернігівщина.

За останню добу ситуація змінилася лише в Миколаївській області – вона перейшла до "помаранчевих".

Як регіони "помаранчеві"

  • Волинь;
  • Донеччина;
  • Житомирщина;
  • Кіровоградщина;
  • Луганщина;
  • Миколаївщина;
  • Тернопільщина;
  • Черкащина.
Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.

Ситуація з коронавірусом в Україні за добу 9 травня

  • Протягом 9 травня COVID-19 підтвердили у 2 817 українців, загальна кількість хворих зросла до 2 122 327. Водночас одужати вже вдалося 1 768 753 людям, за останню добу – 9 002. Від початку епідемії в країні померли 46 512 осіб, 9 травня – 119.
  • Крім того, минулої доби щеплення отримали 1 004 людини. Загалом 863 645 людей вакцинували від початку вакцинальної кампанії.


Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу