МОЗ оновило карантинні зони: в Україні більше "жовтих", ніж "червоних" областей

Читать новость на русском

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 7 "червоних" регіонів, 8 "помаранчевих" і 10 "жовтих".

Джерело:

сайт МОЗ

У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найменше поширена у Києві, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях.

Читайте також У Києві послабили карантин: як працює метро і наземний транспорт у столиці

Які регіони потрапили до "червоного" списку

У міністерстві вважають, що станом на 2 травня, "червоними" є 7 областей, а саме:

  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Полтавська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернігівська область.


Регіони зі значним поширенням COVID-19 / Дані МОЗ

Які регіони є "помаранчевими"

В Україні 8 областей мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.

  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Черкаська область.
Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.