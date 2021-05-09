МОЗ оновило карантинні зони: в Україні 17 "жовтих" областей

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 17 "жовтих", 7 "помаранчевих" і жодного "червоного" регіону.

У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу помірно поширена у Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській областях.

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Які регіони є "жовтими"

У міністерстві вважають, що станом на 9 травня, "жовтими" є місто Київ та 17 областей, а саме:

Вінниччина;

Дніпропетровщина;

Закарпаття;

Запоріжжя;

Прикарпаття;

Київщина;

Львівщина;

Миколаївщина;

Одещина;

Полтавщина;

Рівненщина;

Сумщина;

Харківщина;

Херсонщина;

Хмельниччина;

Буковина;

Чернігівщина.

Станом на 9 травня жодну з областей України МОЗ не віднесло до червоної зони карантину.

Регіони зі значним поширенням коронавірусу / Дані МОЗ

МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.