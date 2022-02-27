МОЗ закликає ВООЗ припинити будь-яку співпрацю з Росією

Міністерство охорони здоров'я закликало Всесвітню організацію охорони здоров’я припинити співпрацю з Росією. Ця країна розгорнула на території України терористичні дії проти мирного населення та медиків.

З офіційним зверненням до ВООЗ та інших агенцій ООН, які опікуються гуманітарними справами, виступив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"З особливою жорстокістю та цинізмом, порушуючи всі норми міжнародного права, російські окупанти обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, дитячі будинки та мирне населення. В нас щодня гинуть медичні працівники від дій терористів під час виконання своїх професійних обов'язків – порятунку людських життів", – розповів міністр.

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Віктор Ляшко також нагадав, що розстріл медиків – це злочин проти людства.

"Наші літи народжуються у бомбосховищах. Ми оперуємо семирічну дитину від вогнепального поранення", – наводить інші приклади роботи медиків у складних умовах Ляшко.

Відтак він звернувся до ВООЗ припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією з Російською Федерацією. Також МОЗ закликає інші агенції ООН, які опікуються гуманітарними справами, перенести свої регіональні представництва з Москви.

Дивіться відео звернення Віктора Ляшка до ВООЗ