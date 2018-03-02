МОЗ оскаржуватиме поновлення Амосової на посаді ректора медвишу Богомольця

Міністерство охорони здоров'я оскаржуватиме рішеня Адміністративного суду Києва про поновлення Катерини Амосової на посаді ректора Національного медичного університету ім. Богомольця.

Про це повідомляє Громадське радіо з посиланням на коментар заступник міністра охорони України Олександр Лінчевський.

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"Ми не маємо ілюзій щодо всі форм спротиву старої освітянської системи. Ми будемо оскаржувати це рішення", – сказав він.

Нагадаємо, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило Катерину Амосову від виконання обов'язків ректора, адже університет не уклав договір із центром тестування і зірвав іспит "Крок". Вже з 26 лютого керівництво вишу оголосило страйк. Проте студенти назвали страйк "примусовим зігнанням людей". а вже 1 березня адмінсуд Києва поновив на посаді відстороненого ректора Національного медуніверситету імені Богомольця Катерину Амосову.