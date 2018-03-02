15:29
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

МОЗ оскаржуватиме поновлення Амосової на посаді ректора медвишу Богомольця

636 Читать новость на русском
МОЗ оскаржуватиме поновлення Амосової на посаді ректора медвишу Богомольця
МОЗ оскаржуватиме поновлення Амосової на посаді ректора медвишу Богомольця / uacrisis.org

Міністерство охорони здоров'я оскаржуватиме рішеня Адміністративного суду Києва про поновлення Катерини Амосової на посаді ректора Національного медичного університету ім. Богомольця.

Про це повідомляє Громадське радіо з посиланням на коментар заступник міністра охорони України Олександр Лінчевський.

Читайте також: Студенти і викладачі медуніверситету Богомольця припинили страйк

"Ми не маємо ілюзій щодо всі форм спротиву старої освітянської системи. Ми будемо оскаржувати це рішення", – сказав він.

Нагадаємо, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило Катерину Амосову від виконання обов'язків ректора, адже університет не уклав договір із центром тестування і зірвав іспит "Крок". Вже з 26 лютого керівництво вишу оголосило страйк. Проте студенти назвали страйк "примусовим зігнанням людей". а вже 1 березня адмінсуд Києва поновив на посаді відстороненого ректора Національного медуніверситету імені Богомольця Катерину Амосову.

Теги: Уляна Супрун Новини Києва Освіта Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
1554
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
4750
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук