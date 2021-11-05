Очільниця Офісу генпрокурора зазначила, що покарання за статтею, яку інкримінують хлопцю, передбачає до 8 років позбавлення волі.

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Венедіктова пояснила, що до неповнолітнього винуватця ДТП можуть застосувати слабше покарання – 7 років позбавлення волі.

За статтею, якою інкримінують неповнолітньому, "порушення правил безпеки дорожнього руху" з тяжкими наслідками, передбачено покарання до 8 років. Однак, враховуючи, що він неповнолітній, хлопець може отримати до 7 років позбавлення волі,

– сказала генпрокурорка.

Водночас, як підкреслила Венедіктова, покарання мають понести батьки хлопця.

"Ми добиватимемося, хоча це інша історія, про притягнення до відповідальності батьків. Нам усім потрібно пам'ятати, що за такі злочини несуть відповідальність не лише діти, а й батьки", – зазначила генеральна прокурорка.

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