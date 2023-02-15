Чи отримає Україна F-16 та якою буде реакція Росії: генерал Ходжес дав прогноз

Українськими військовими, які боронять і власну державу, і західні країни від загарбників, захоплюється увесь світ. У меншості проти так званої "другої армії світу" протягом всієї війни вони змогли протистояти атакам російських військово-повітряних сил.

Натомість нездатність країни-агресорки досягти переваги в повітрі в перші дні повномасштабної війни також стала несподіванкою для професіоналів ВПС. Про це в інтерв'ю розповів генерал-лейтенант, екскомандуючий армії США у Європі Бен Ходжес, пише 24 Канал.

Варте уваги Київ не впаде, Росія не переможе: як Захід хоче підготувати Україну до контрнаступу

Україні потрібні винищувачі

На думку генерал-лейтенанта, такі успіхи України були частково пов'язані з українськими Повітряними силами і українською протиповітряною обороною. А також з поганим управлінням і недостатньою підготовкою російських ВПС.

Тож, зважаючи на майстерність наших військових, у нього не виникає сумнівів, що український пілот міг би навчитися керувати F-16 або іншим західним літаком дуже швидко. Ба більше, надання сучасних винищувачів допомогло б у деокупації Криму, що є, на його думку, вирішальною частиною війни.

Але я думаю, що ключовим є те, що Захід допомагає Україні з високоточною зброєю великої дальності, чи то F-16, чи то ПЗРК, чи то безпілотники, чи то бомби малого діаметра. Речі, які мають більший радіус дії, необхідні для того, щоб ізолювати Крим і зробити його непридатним для російських військ,

– сказав Бен Ходжес.

На думку генерала, Крим повинен повернутися до України уже у 2023 році. "І всі ці системи, включаючи F-16 або 18, допоможуть у цьому, а також, звичайно, забезпечать наземну підтримку українським бронетанковим військам, які будуть використані для прориву російської оборони" – підкреслив він.

Однак генерал також зазначив, що намагається уникати розмов про надання Україні конкретної зброї, натомість говорить про можливості. Він не може пояснити, чому адміністрація США досі не вирішила постачати винищувачі, проте припускає, що вона таки врешті-решт це зробить.

Як може відреагувати Росія на постачання літаків

Щодо Росії, то генерал вважає, що країна-терористка ніяк не зможе зупинити постачання Україні західних літаків. Адже й попередньому постачанню озброєння з Польщі агресори не змогли запобігти.

Вони не мають такої можливості. Я думаю, що їхні ВПС не здатні здійснювати те, що ми називаємо динамічним наведенням на ціль, коли вони можуть виявити потяг, що наближається, а потім знайти його і вдарити по ньому або по автоколоні,

– сказав Бен Ходжес.

Ба більше, свою високоточну зброю Росія натомість витрачає для ударів по мирним містам України та критичній інфраструктурі нашої держави.

І навіть за допомогою мобілізації загарбники не зможуть нічого вдіяти, адже вересневий частковий призов показав, що самі росіяни не хочуть вмирати за інтереси Путіна, а сам Кремль не може забезпечити власних військових усім необхідним. І навряд Росія впоралася з цими проблемами дотепер.

"І ось що вони роблять: вони привозять тіла з усієї Російської Федерації і з мінімальною підготовкою штовхають їх у м'ясорубку, не переймаючись тим, скільки тисяч цих нещасних російських солдатів буде вбито в цьому процесі", – сказав він.