Може прикрити мітки диверсантів: у перший день весни Київ припорошило снігом

Навіть погода на стороні українців. У перший день весни Київ засипало снігом, це допомогло прикрити мітки окупантів. Проте їх все одно краще ще посипати піском.

Майже весь Київ припорошило снігом, що помітно з вебкамер.

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Проте місцеві мешканці зустріли таку погоду в підвалах, адже близько 7 ранку у Києві оголосили повітряну тривогу. Перебувати там необхідно, доки не повідомлять про відбій тривоги.

У соцмережах кияни зізнаються, що хочуть побачити сніг в своєму рідному Києві та не можуть дочекатися закінчення війни з цинічною Росією, яка вбиває мирних жителів.



Як знешкодити мітку

Фарба не допомагає приховати мітку. Тому українців закликають шукати інші способи для знешкодження підозрілих позначок. Наприклад, варто намагатись їх збити, чимось прикрити або ж узагалі залити брудом.

Найголовніше – використати будь-який матеріал, який не просвічуватиметься. Це може бути:

чорна фарба;

серебрянка;

фольга.



Як розпізнати диверсанта / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що неподалік Києва вдень 28 лютого зафіксували величезну колону ворожої техніки. Її довжина становить понад 27 кілометрів. Техніку окупанта зафіксували на супутникових знімках Maxar Technologies.

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