Путін наказав окупантам захопити Донбас до березня: в ЗСУ оцінили можливості ворога

Вождь окупантів Владімір Путін вкотре дав своїм загарбникам дедлайн на захоплення Донбасу. Тепер диктатор хоче, аби росіяни вийшли на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до березня.

В етері військового телебачення України речник Східного угруповання військ Сергій Череватий оцінив загрози нових планів Кремля. Водночас він відзначив, що Путін уже не вперше встановлює дедлайн для загарбання українських територій.

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Які у росіян можливості для наступу

Сергій Череватий відзначив, що росіяни полюбляють дати, тому новий наступ до роковини початку вторгнення цілком ймовірний. Метою окупантів може стати чергова спроба вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Однак щодо ефективності такого наступу, речник Східного угруповання військ пригадав, що найкращі підрозділи десантних військ, піхоти та росгвардії були розбиті на початку російського вторгнення. Однак у них є мобілізаційний ресурс. Проте чи вдасться за допомогою тих ресурсів досягти мети, якої не змогли досягти навесні минулого року – малоймовірно.

Сергій Череватий наголосив, що не потрібно зважати на наказ Путіна, а звертати увагу на єдність українців, відбиття агресії та підтримку ЗСУ. Крім того, нашу державу підтримує весь цивілізований світ.

Я думаю, що наша згуртованість, професіоналізм та завзятість плюс якісна західна техніка – це якраз запорука перемоги, а не бажання ворога приурочити до якихось дат взяття наших земель чи ще продовження його мобілізації,

– наголосив Череватий.

Недооцінювати противника не варто

Військовий аналітик полковник Петро Черник відзначив, що вторгнення почалося власне із визнання квазіутворень і метою війни став нібито вихід на адмінмежі Донецької та Луганської областей. Потім Кремль постійно змінював кінцеві дати захоплення областей.

З огляду на нинішню ситуацію на Сході Черник висловив сумнів щодо того, що захоплення Донеччини та Луганщини росіянами можливе, однак підкреслив, що недооцінювати ворога не варто. Попри зменшення технологічного ресурсу, у росіян ще багато мобілізаційного ресурсу та стрілецької зброї.

Попри те союзники надають нам серйозну підтримку, адже в останніх пакетах допомоги від партнерів є близько тисячі одиниць бронетехніки, а це, як зауважує Черник – дуже багато, адже за час Другої світової СРСР отримав від союзників 12 тисяч одиниць бронетехніки. Тобто світ серйозно налаштований на те, що Україна повинна перемогти.

Путін постійно встановлював певні дати для захоплення Донецької та Луганської областей. У липні в Кремлі урочисто звітували про нібито повне захоплення Луганщини, хоча бої тривали ще в кількох населених пунктах області. Від тоді ворог говорив тільки про захоплення Донецької області. Тепер, за даними розвідки, Путін хоче загарбати Донбас до березня.