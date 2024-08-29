Україна може використовувати наші F-16 для ударів по Росії, – генерал ВПС Нідерландів

Генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм зробив заяву щодо використання Україною їхніх F-16 для ударів по Росії. Так, він зазначив, що наша держава може застосовувати надані його країною винищувачі F-16 для ударів по російській території.

Про це він сказав в інтерв'ю NOS. За словами Онно Ейхельсхайма, Нідерланди "не накладали жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16".

Дивіться також Союзники по НАТО не мають, а в України є: у США розповіли про унікальний РЕБ для F-16

Що сказав генерал ВПС Нідерландів

Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання законів війни,

– наголосив Ейхельсхайм.

Загалом Нідерланди пообіцяли надати Україні 24 літаки F-16. Генерал не сказав, скільки з них уже розгорнуто в країні.

Додамо, що він також прокоментував наступ України на Курську область Росії. При цьому він назвав операцію українських сил "блискучою на практичному рівні".

"Вони (українські сили – 24 Канал) досить швидко зайняли велику територію в хорошому сенсі, з використанням нових технологій. Тим самим вони створили дилему для Путіна", – сказав Ейхельсхайм.