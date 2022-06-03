Може закінчитися у будь-який момент, – Подоляк пояснив свої слова про "парадоксальну війну"

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що війна Росії проти України може бути парадоксальною. Вона здатна завершитися у будь-який момент.

Про це Подоляк розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал. За його словами, є усі шанси, що війна закінчиться перемогою України.

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Подоляк заявив, що війна може завершитися у будь-який момент

Радник голови ОП розповів, що вважає, що війна Росії проти України може бути парадоксальною.

Тобто в будь-який момент вона може закінчитися, але на умовах України. Це треба розуміти. Вона може закінчитися і через місяць, а може закінчитися до зими. Бо війна – це не тільки математика на полі бою: скільки є вистрілів в нас, скільки є в Російської Федерації,

– зауважив Подоляк.

За його словами, на жаль, сьогодні на Сході є певна концентрація ресурсів у росіян – техніки та військових. Окрім цього, тривають дуже інтенсивні бойові дії.

"Завтра в нас буде більше ресурсів, з якими нам допоможуть наші партнери, і тоді математика буде іншою. Але крім математики війна ще має психологію. Багато факторів, які впливають на внутрішній світ Російської Федерації", – додав радник голови ОП.

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Україна може перемогти у цій війні

Подоляк зауважив, що росіяни вже є вигнанцями у всьому світі. Окрім цього, потужний санкційний тиск на країну-агресорку триває, й окупанти вже сьогодні репутаційно мають нікчемний вигляд.

"І все це продукує в них внутрішню паніку, в них вже йдуть конфлікти. І багато таких факторів можуть привести до того, що війна парадоксально швидко закінчиться шляхом внутрішнього конфлікту в тій же Російській Федерації. Чи ми отримаємо додатково ще якісь можливості, які додадуть Україні більше того, завдяки чому ми можемо виграти війну", – зазначив радник голови ОП.

Він підсумував, що не брав би лінійний календарний план, аби спрогнозувати завершення війни. Замість цього потрібно подивитися на те, що:

Україна вже 100 днів витримала навалу російських окупантів,

довела свою державність,

довела те, що в нашій державі живуть дуже потужні люди,

довела, що за свободу українці битимуться до кінця,

довела, що має чудових менеджерів, перш за все Президента України,

довела, що має потужні Збройні Сили.

За словами Подоляка, все це дає нам можливість прогнозувати перемогу України у війні проти російських загарбників.

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