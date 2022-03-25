Можемо зруйнувати цю скалу, – Устенко закликав країни накласти ембарго на російську нафту

Україна вимагає від всього світу накладення ембарго на купівлю російської нафти. Водночас нагадує, що ті, хто продовжують купляти її – вчиняють військовий злочин.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник Президента України Олег Устенко. За його словами, позиція України стосовно ембарго на купівлю російської нафти дуже чітка й пом'якшувати її не збираються.

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Росія втратить серйозний дохід

Як пояснив Устенко, якщо держави підтримають це ембарго – у Росії почнеться період стрімкої інфляції з переходом до гіперінфляції. Так у країни-агресорки просто не буде грошей, аби фінансувати війну проти України.

Ми розуміємо, що можемо зруйнувати цю скалу. Це означатиме, що Росія втратить 40% доходу в бюджет, а тому не матиме грошей фінансувати свою військову машину,

– заявив радник.

Той, хто купляє російську нафту – військовий злочинець

Як зазначив Устенко, США вже ввели ембарго на нафту агресорки. Водночас Україна продовжує перемовини з міжнародними партнерами – у першу чергу європейськими – аби вони теж негайно це зробили.

Наша логіка проста – проти України чинять військову агресію, яка повністю потрапляє під ознаки військового злочину. А той, хто фінансує військові злочини – сам є військовим злочинцем,

– заявив радник.

Він підкреслив, що жоден військовий злочинець, який фінансував військові злочини, не зможе сховатися, оскільки його обов'язково знайдуть. Водночас нагадав, що такі злочини не мають терміну давності.

Усі судна з російською нафтою відстежуються

За словами радника, у цьому секторі зараз працює велика група, яка складається з українських та світових експертів. Вони відстежують пересування будь-яких танкерів, які заходять в російські порти й наповнюються російською нафтою.

Ми знаємо все: назву корабля, ім'я капітана, під яким прапором судно, скільки в ньому нафти, її вартість, до якого порту відправляється. Водночас повідомляємо про це всі міжнародні інституції,

– наголосив Устенко.

Радник також розповів, що вже є позитивні зрушення. До прикладу, Данія, яка поки офіційно не оголосила про ембарго щодо закупівлі російської нафти та можливості її перевезення, вже зробила крок на зустріч Україні.

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Втім Устенко також повідомив про 2 країни, які продовжують активно займатися нафтовим бізнесом з Росією – це Греція та Німеччина. Він додав, що вони попередили уряди обох країн, що це неприпустимо.

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