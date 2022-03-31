Можливі 2 сценарії, – Піонтковський припустив, чим закінчиться війна для Росії

Через війну, яку розпочала Росія проти Україні, політична ситуація в Кремлі загострюється. Водночас у країни-агресорки залишається все менше варіантів розвитку подій.

Російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу припустив, як далі розгортатимуться події в Росії. За його словами, ймовірно у Кремлі когось відсторонять.

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Сценаріїв – два

Мені здається, що можливі тільки 2 сценарії – або генерали проведуть військовий переворот і відсторонять Путіна, або він відсторонить чинних генералів,

– заявив Піонтковський.

Як зазначив публіцист, якщо Путіну вдасться відсторонити генералів, то на їх місця він швидко призначить авантюристів, яких візьме під контроль. Після цього продовжуватиме політику терору.

Піонтковський розповів про можливі сценарії для Росії: дивіться відео