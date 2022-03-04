Можливість легально залишатися та працювати в США: країна послаблює вимоги для українців

США послаблюють вимоги щодо дозволів на роботу та депортації українців.

Нова програма дає іммігрантам можливість легально залишатися та працювати в Сполучених Штатах. Мовиться про тих, хто не може повернутися додому через напад Росії на Україну.

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Про це повідомили в адміністрації глави США Джо Байдена. Окрім послаблення вимог щодо депортації, буде спрощена процедура дозволів на роботу десяткам тисяч українців, які перебувають у США.

Програма називається Тимчасовий захищений статус (TPS).

Навмисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни, яка триває, безглуздого насильства, і українці змушені шукати притулку в інших країнах,

– мовиться у письмовій заяві міністра внутрішніх справ США Алехандро Майоркаса.

Легальна робота у США

Цей крок дозволить українцям у Штатах вже з 1 березня 2022 року залишатися та легально працювати у країні протягом 18 місяців.

Приблизно 75 тисяч українців матимуть право подати заявку на участь у цій програмі.

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