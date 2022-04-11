Можливість повторного наступу Росії на Київ залежатиме від боїв на Сході, – Міноборони

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що росіяни знову захочуть захопити столицю. Натомість у Міноборони вважають, що це залежатиме від ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник заявив, що ситуація у Києві залежатиме від бойових дій на Сході України.

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Про це він розповів під час брифінгу 11 квітня.

Питання можливого відновлення наступу противника на столицю залежатиме від тих бойових дій, які триватимуть у Донецькій та Луганській областях,

– сказав він.

Чому ж деякі підрозділи Росії залишились на північних кордонах

Мотузяник розповів, що наразі на території Гомельської області Білорусі, а також Брянської та Курської областей Росії стоять окремі підрозділи ворога. У Міноборони схильні вважати, що таким чином Росія відвертає увагу сил оборони від своєї основної мети.

Вочевидь, це така тактична гра Росії, щоб тримати підрозділи української армії тут і не допустити їх перекидання у більш важкі операційні зони, в тому числі на Схід і на Південь України,

– заявив Мотузняк.

Ворог закінчує підготовку до наступу на Донбасі

Тим часом країна-агресорка майже закінчила підготовку до наступальної операції на Сході України. Ворог вже завершує відновлення своїх підрозділів і майже повністю перекинув сили на території Донецької й Луганської областей.

Ми прогнозуємо, що активні бойові дії розпочнуться на цих територіях вже найближчим часом. Водночас українська армія до цього готова. Ми не можемо прогнозувати, коли це станеться. Є повідомлення західних джерел. Водночас противник вже майже завершив підготовку до наступальної операції,

– повідомив речник відомства.

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