В ЗСУ прокоментували можливий наступ на Запоріжжя

На Запорізькому напрямку фіксують активізацію воєнних дій. Водночас наступальних угрупувань на Півдні наразі не виявлено.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначив, що ворог мав частковий успіх своїх штурмових дій на цій ділянці лінії бойового зіткнення, але наразі тривають заходи щодо відновлення нашого положення.

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Щодо можливого захоплення Запоріжжя, то Волошин зазначив, що наразі не виявлено ворожих наступальних угрупувань на Півдні.

За даними нашої розвідки, наступальних угрупувань на Півдні наразі не виявлено. Але, так, логічно, що противник намагатиметься на власну користь змінити конфігурацію лінії бойового зіткнення, підтягнути сили і засоби побличже до таких великих міст як Запоріжжя,

– сказав речник Сил оборони Півдня.

Він додав, що ворог таким чином планує продовжувати терор місцевого населення, завдаючи ударів.

Ситуація в районі Левадного

Сьогодні вранці аналітики DeepState повідомили про окупацію росіянами села Левадне Пологівського району Запорізької області.

Владислав Волошин наголосив, що дійсно на тій ділянці лінії бойового зіткнення після Вугледару ворог наростив певні зусилля, провів перегрупування і провів масовані штурмові дії, внаслідок чого мав частковий успіх, тобто вклинився в нашу оборону на глибину приблизно взводно-опорного пункту.

Наразі тривають заходи щодо відновлення положення нашого, щодо відновлення там обстановки.

"Щодо самого Левадного, то називати це населеним пунктом я б не поспішав, тому що це простий польовий стан, який знаходився в певній низині і захищати його, проводити там оборонні дії, скажімо, трохи складно", – додав він.

Волошин наголосив, що наразі всі командні висоти, які є на цій ділянці бойового зіткнення, вони під контролем Збройних Сил України і триває оборонна операція щодо відновлення положення.